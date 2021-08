Nu udskydes indkøb af el-ambulancer

For kort rækkevidde

Samsø Redningskorps har stået for markedsafdækningen og har i den forbindelse prøvekørt flere elkøretøjer i varevognstørrelsen. For at simulere den daglige brug har man kørt rundt med en vandtank med 1.000 liter vand.

Testkørslerne har dog ledt til den konklusion, at man ikke vil kunne forvente, at de leverede køretøjer vil have en rækkevidde på mere end 40-50 kilometer. Det skyldes især det generelle strømforbrug i en ambulance.

- Der vil således være en risiko for, at en el-ambulance vil løbe tør for strøm, hvis den skal holde i længere tid på et skadested, eller hvis det er koldt vejr, og der derfor skal bruges ekstra energi på at opvarme køretøjet.