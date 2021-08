Beredskabet slår alarm: Vi er ikke klar til ny type brande

Beredskabsstyrelsens presseafdeling oplyser til TV2 Østjylland, at det konkrete køretøj er det eneste af sin slags i Danmark. Og beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl ser da også meget gerne, at beredskabet i det jyske bliver forstærket med et lignende køretøj.

Og så frygter han, at brandvæsnet bliver udfordret, hvis der opstår brand i for eksempel et parkeringshus, hvorfor han foreslår, at en containerbil suppleres af en såkaldt brandslukningsrobot.

- Den kan trække køretøjet ud af en p-kælder, hvor vi så ville kunne løfte det op i en container, hvor det er forsvarligt, at det står og nedkøler, forklarer Kasper Sønderdahl, der mener, at Østjyllands Brandvæsen på den måde også vil kunne tilbyde assistance i andre områder i Jylland.