Brand på Samsø-færge - passagerer kunne lugte røg

En brand i en hovedmotor betød lørdag morgen, at alarmen gik på færgen fra Samsø til Hou.

Det fortæller en passager til TV2 ØSTJYLLAND, og Samsø Rederi bekræfter branden på sin hjemmeside.

Nanna Marie Kristensen var ombord på færgen, da der omkring 20 minutter før ankomst til Hou pludselig hylede en alarm. Oppe på passagerdækket kunne man lugte noget, der brændte, fortæller hun.

Over højtaleranlægger fortalte en medarbejder, at der var tale om en brand i et motorrum.

Mens man forsøgte at få bugt med branden, lå færgen stille i vandet, fortæller Nanna Marie Kristensen. Efter cirka ti minutter var der igen styr på flammerne, og færgen fortsatte det sidste stykke i havn.