Punktum i kræftsag? - Det er ikke sikkert, vi selv er herre over det

Sådan siger Hanne Roed, regionsrådsmedlem for De Radikale, efter der sent onsdag aften blev sat et endeligt punktum i kræftskandalen på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Jeg tænker, at de patienter, der risikerer at dø af det her, måske synes, det er lige lovligt lidt at slippe med en gang voksenskældud.

For Hanne Roed burde man dog være gået videre end blot at uddele en ”stærk kritik”.

- Jeg havde gerne set en større sanktion. Ikke nødvendigvis fyring, det bliver man tit spurgt om, men det kunne også have været en skriftlig advarsel. I hvert fald noget lidt mere end voksenskældud, siger Hanne Roed.

Ville have skriftlig advarsel

Den fremsatte kritik rettes mod regionsdirektør Pernille Blach Hansen og mod medlemmerne af regionens vurderingskomité, som håndterer whistleblowerhenvendelser.

- Jeg er glad for, at man i slutningen netop betoner, at det er vigtigt, at regionen kommer videre med større åbenhed, for det har der manglet, siger Hanne Roed med henblik på ordningen, hvor problemer kan rapporteres.

- Det er en rigtig stor skam, at whistleblowerordningen ikke har vist sig tilstrækkelig. Det er jeg meget, meget ked af. Jeg vil arbejde for, at vi får en whistleblowerordning helt udenfor regionen, siger det radikale regionsrådsmedlem.

Hun forstår godt, hvis kræftpatienterne og deres pårørende undrer sig over, at Anders Kühnau mener, der er sat punktum i sagen.

- Det kan godt være, at regionen synes, der er sat punktum, men det er ikke sikkert, vi selv er herre over det, siger Hanne Roed.

Formand freder sig selv

Til TV2 Østjylland forklarer regionsrådsformand Anders Kühnau, hvorfor han ikke mener, sagen skal have yderligere konsekvenser.

- Selvom der er begået fejl, er der ikke nogen, der har gjort noget med vilje. Men det ændrer ikke på, at det er en alvorlig fejl, der er gået så lang tid, og at der skulle være reageret hurtigere på de her henvendelser. Derfor synes vi, at en skarp kritik er den rigtige reaktion fra vores side.

- Kritikken har det formål, at vi gene vil gøre det klart, at vi i fremtiden ikke ønsker den slags sager, hvor man reagerer for sent, siger Anders Kühnau (S).