Midt i grøn omstilling: Overvejer at droppe elbusser for diesel

Elbusser står nummer et på ønskelisten i et nyt busudbud fra Midttrafik.

Regionsrådet i Midtjylland har dog givet mulighed for, at busser i den sydøstlige del af regionen kan fortsætte kørsel med diesel de næste fire år frem.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Flere overvejelser har været i spil forud for beslutningen ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Som politikere skal vi beslutte nogle rammer, der både kan sikre billetpriser, der er til at betale, at der overordnet er sammenhæng i økonomien og samtidig sørge for en busdrift, som er i tråd med vores mål om at blive CO2-neutrale, siger Anders Kühnau i meddelelsen.

- Den model, vi nu har besluttet, er den, der bedst sikrer, at de forskellige ender mødes.

Omkostninger kan stige 20 procent

Udbuddet består af 57 busser, og der skal gives tilbud på både elbusser på en tiårskontrakt og eller dieselbusser på en fireårskontrakt.

Beslutningen skal træffes mellem regionen, Horsens kommune og Hedensted kommune, da en del af ruterne skal finansieres af de to kommuner.