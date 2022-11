Forskere skal teste ny type influenzavaccine

I Aarhus skal forskere undersøge en helt ny type vaccine mod sæsonsygdommen influenza.

Det oplyser Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Det er medicinalfirmaet Moderna, der står bag vaccinen, som er blevet udviklet med den såkaldte mRNA-teknologi.

Den gør det muligt at lave nye vacciner langt hurtigere, end det tidligere har været muligt.

Teknologien fik sit gennembrud, da den blev brugt til at udvikle coronavacciner. Her var hastighed essentielt, og også i forbindelse med influenzavacciner vil det være et vigtigt aktiv.

Det mener Lars Østergaard, der er professor og cheflæge på Aarhus Universitetshospital.

- For samfundet vil den afgørende fordel ved mRNA-vacciner mod sæsoninfluenza være, at de er hurtigere at udvikle og derfor med større sandsynlighed vil virke over for sæsonens influenzastammer, siger han i pressemeddelelsen.

Er testet på mennesker

Traditionelle vacciner mod influenza indeholder antigener fra virusset, som kroppen danner antistoffer mod.

En mRNA-vaccine får kroppen til i en kort periode selv at producere antigenerne for derefter at danne antistoffer imod dem.

Den nye influenzavaccine fra Moderna har allerede været igennem såkaldte fase 1- og fase 2-studier.

Her er det blandt andet blevet undersøgt, om vaccinen er sikker nok til at bruge på mennesker.

Nu skal det så afklares, om den er mere effektiv og sikker end en almindeligt fremstillet vaccine.

Projektet på Aarhus Universitetshospital er blot en enkelt brik i et internationalt studie, hvor i alt 23.000 mennesker skal indgå.

I Aarhus har man brug for omkring 300 deltagere, fremgår det af pressemeddelelsen.