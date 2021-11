Anders G.: Hil den store formand - ellers kan det være lige meget

- I kan ikke skrive, at Venstre er ude af konstitueringsforhandlingerne, og I kan ikke skrive, at Venstre er med. Nu går vi hjem og sover på det, og så får vi forhåbentlig i løbet af i morgen fundet ud af, hvem der er valgt til Venstres gruppe, lige såvel som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti finder ud af, hvem der er valgt for dem.

"Hil den store formand"

Efter nogle timers er Anders G. Christensen sidst på formiddagen ikke blevet blødere stemt over for aftalen og heller ikke over, at der er sat deadline på, hvornår partierne udenfor aftalen skal svare.

- Det vidner jo om det der ”take it or leave it-tilbud”, som Kühnau kalder et bredt samarbejde. Det er jo Kühnaus form for bredt samarbejde. Enten siger man ”hil den store formand”, eller også er det lige meget, siger Anders G. Christensen om udsigten til at være inde eller ude af varmen.