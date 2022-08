Unge gutter reddede dagen, da regnen strømmede ind i deres lokale hal

Den voldsomme regn, der ramte store dele af Østjylland tirsdag eftermiddag, gik særligt hårdt ud over Assentoft og byens hal.



For mens regnen hamrede ned over den lille by øst for Randers, lagde de inde i Assentoft Hallernes café pludselig mærke til noget vand, der ikke skulle være der. Først troede de, det kunne være en radiator, der var sprunget læk, men kort efter stod vandet også ned ad væggene.

- Det startede ét sted, og så kom det bare et sted mere, et sted mere, et sted mere. Det gik simpelthen så stærkt, fortæller cafeleder Marlene Glad.