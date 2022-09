Udvidelse af bosted forarger: - Bliver behandlet som andenrangsborgere

Rosa Lykke Yde (SF) er formand for Socialudvalget i Randers. Hun var ikke med til at beslutte, hvor bostedet blev placeret i 2011, men hun anerkender, at placeringen kunne have været bedre.

- Jeg vil godt medgive, at det ikke er fordi, man tænker, at der er vidunderligt. Så jeg synes ikke, at det er ideelt eller optimalt, men jeg synes, det er fuldt ud forsvarligt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal bruge flere boliger

Hun mener, at løsningen på Neptunvej er den bedst mulige løsning på at udvide kapaciteten af den type boliger i Randers Kommune. Og en udvidelse er der brug for. I dag må Randers Kommune sende borgere til andre kommuner, fordi der mangler boliger til dem.

- Virkeligheden er, at vi står med et kæmpestort problem med kapacitet. Vi er nødt til at løse nogle af de udfordringer, vi står med. Vi kan kun udvide vores kapacitet der, hvor den er til at udvide. Realiteten er, at der ligger et bosted på Neptunvej, siger hun.

I sparer penge ved at bygge videre på den samme grund. Så det handler vel også om økonomi?

- Økonomi betyder også noget. Vi har et socialområde, der afleverer et merforbrug på et svimlende millionbeløb. Så vi er nødt til at træffe nogle beslutninger indenfor de muligheder, man faktisk har.