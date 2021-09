To dræbt i ulykke på motorvej

På Twitter skriver politiet, at tilkørslen på E45 ved Sdr. Borup i sydgående retning er spærret. Det samme er det nordgående spor ved Ødum-afkørslen.

De pårørende er underrettet.



To biler involveret

Til Randers Amtsavis oplyser politiet, at der var to biler involveret i ulykken. Det er ifølge mediet de to førere af bilerne, som er omkommet.

Politiet oplyser til avisen, at de vil være på stedet i mange timer endnu.

En bilinspektør er en teknisk ekspert, som blandt andet via opmålinger på ulykkesstedet og ved undersøgelse af de implicerede køretøjer skal forsøge at finde frem til en årsag til ulykken.

Det er ofte bilinspektørens opmålinger af for eksempel bremsespor og andre forhold på ulykkesstedet, som danner grundlag for en vurdering af de involveredes hastighed.