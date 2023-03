Stor lettelse efter æseljagt

Det er ikke nemt at finde et nyt æsel, der er så tamt, at det finder sig i at blive klappet og nusset af en flok børn, ligesom der kan være naturlige forstyrrelser i form af lyde og lys i en kirke under en gudstjeneste. Derfor var Susanne Hjørlund ikke sikker på, det ville lykkes i tide.

- Det har altid været en stor succes. Vi har gjort det her siden 2016 med skiftende æsler, og derfor er vi lidt desperate nu, da vi pludselig får at vide, at Sita er gået bort, fortalte sognepræst Susanne Hjørlund til TV2 Østjylland for nogle uger siden.

Sus er klar til børnegudstjeneste

Men nu har kirken fundet et egnet æsel. Nemlig æslet Sus, som har samme ejere som afdøde Sita. Æselejerne troede i første omgang, at det var et krav, at æslet skulle kunne gå med ind i kirken, men da det viste sig ikke at være tilfældet, har ejerne vurderet, at det noget mindre og yngre æsel Sus godt kan varetage opgaven som kirkeæsel.

- Vi er simpelthen så glade for, at vi har fundet en afløser. Folk har været søde til at dele vores opslag og hjælpe os med at finde et æsel. Sus har også et fint lille kors i pelsen på ryggen, så det kunne ikke være bedre, siger Susanne Hjørlund.