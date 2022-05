Søger vidner til overfald på Wolt-bud på McDonald's

Et 20-årigt Wolt-bud skulle lørdag eftermiddag omkring klokken 17.20 forbi McDonald's på Tørvebryggen i Randers for at hente mad.

Den 20-årige har forklaret til politiet, at han var på vej hen til sin bil med maden, da han pludselig blev overfaldet bagfra. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er dét overfald, politiet nu søger vidner til.