Smykketyv på løbehjul blev afsløret

Søndag morgen kørte en mand rundt på el-løbehjul i et område i Randers NØ og gjorde stop undervejs i folks indkørsler, hvor han kiggede på husene.

Det fandt en borger mistænksomt, og Østjyllands Politi blev kontaktet.

En patrulje blev sendt afsted og på Per Knudsens Vej stødte de på en 48-årig mand, som gik rundt med et løbehjul og en pose i hånden.

Forklaringen fra den 48-årige mand lød på, at han bare var ude at køre en tur. Betjentene fik dog mistanke til, at han ikke talte sandt.

Havde stjålet smykker fra ældre dame

De kiggede derfor i den pose, manden kørte rundt med, og her fandt de en skruetrækker, en lommelygte og handsker.

Under den efterfølgende visitation af manden, fandt betjentene også nogle smykker.

Den 48-årige krøb herefter til korset og fortalte, at han havde stjålet smykkerne hos en ældre dame på et bosted på Marienborgvej.

Manden blev anholdt og sigtet for indbrud, og den ældre dame fik sine smykker tilbage.

Hun havde ikke opdaget, at hun var blevet udsat for tyveri.