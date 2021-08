Skuffelse: Sygemeldt Johnny Madsen betyder stort minus for spillested

Nyt økonomisk tab

Aflysninger kommer sjældent belejligt, og det var heller ikke tilfældet lørdag på Værkets Amfiscene. De 1000 betalende gæster, der havde købt billet, skal nu have deres penge tilbage, og samtidig står Værket med udgifterne til koncerten, aflønning af personale og manglende indtægter fra baren.

Alt i alt en regning på flere hundrede tusinde kroner.

- Det betyder et økonomisk tab oven i en lang række af tab. Det er klart, vi skal ikke betale honorar til Johnny Madsen, men det er ligemeget. Vi havde jo hele koncertpladsen bygget op, havde udsolgt, havde alle mand på arbejde og var klar.

- Det var et plus-regnskab, der blev vendt til et minus på et par minutter.

- Men uden det skal lyde, som om jeg ikke har fokus på økonomien, så er det vigtigere for mig, at vi skuffer publikum og os selv ved ikke at kunne gennemføre begivenheden, siger Mikael Qvist Rørsted.

Havde man købt billet til koncerten online, bliver pengene automatisk ført tilbage til det kort, der blev brugt til betalingen. Har man købt billet på anden vis, kan man kontakte Værket for at få sine penge tilbage.