Se videoen: 160 fodboldfans er klar til at indtage England

Thomas Bering har fulgt holdet siden 1970-71, da det dengang hed Randers Freja. Og man han kan da også mærke at dagen i dag er helt speciel.



- Det er en stor dag. Der er ingen af os, der har sovet helt vildt godt i nat, fordi vi er spændte på den her tur. Det er første gang, Randers FC skal ud i Europa og spille knockout kampe, mod så stor et hold, siger han.

Store forventninger til de lokale helte

Asger på 18 år har sammen med flere venner taget turen til over Nordsøen. For ham er der ingen tvivl om, at denne dag i vinterferien er noget særligt.

- Det er feriens højdepunkt, at vi skal over og se Randers FC, fordi vi har Randers helt ind i hjertet, siger han.