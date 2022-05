Se et højresving fra chaufførens perspektiv

De seneste fem år er 19 mennesker omkommet i trafikken som følge af højresvingsulykker. Det forsøger vognmandsbranchen nu at gøre noget ved. De laver en turné i hele landet, hvor man kan se problemet fra chaufførens synsvinkel.

- Det er supervigtigt, at vi hjælper hinanden ude på vejen. Lastbilerne holder Danmark kørende, og de fylder enormt meget ude på vejene. Derfor er det bare vigtigt, at vi hjælper hinanden, siger projektleder for ITD - brancheorganisation for den danske vejgodstransport - Malene Vitus til TV2 ØSTJYLLAND.