Østjyllands Politi bad mandag eftermiddag offentligheden om hjælp til at finde en 40-årig mand.



Sent på aftenen var der dog godt nyt fra politikredsen. Manden er nemlig fundet uskadt og i god behold.

Han var ifølge efterlysningen gået fra sit hjem i Randers i nedtrykt tilstand søndag omkring klokken 14.

Østjyllands Politi oplyste, at den savnede ikke havde taget sin mobiltelefon med sig, og at hans familie var bekymret for ham.