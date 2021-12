Randers FC står over for Schmeichel og Leicester i Europa

Tror på det, meeen

Thomas Thomasberg erkender, at Randers skal skabe en sensation for at kunne avancere.

- Chancerne er jo minimale. Leicester er et niveau over Galatasaray og Alkmaar (som Randers har mødt tidligere i sæsonen, red.), selv om det også er to dygtige hold.

- Men jeg synes, vi har vist, at vi stadig har noget at komme med mod den her type hold, og det tror vi også på mod Leicester, siger Randers-træneren.

Randers møder Leicester 17. og 24. februar. Den første kamp spilles i England.