Politiet afliver rygter om skoleskyderi

Rektor på Randers HF og VUC melder om en rolig morgen på trods af, at der mandag formiddag kom et rygte frem om, at en elev ville begå skoleskyderi.

- Jeg var spændt på det. Men det er gået meget stille og roligt, og jeg har ikke hørt nogen være bekymrede, fortæller rektor Lena Lindblad tirsdag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.



- Jeg havde lige brug for at mærke, at der var ro på, mine tre uddannelseschefer er til stede i klasserne og snakker med eleverne, siger rektoren.

Østjyllands Politi oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at man på baggrund af grundig efterforskning mandag ikke har fundet grundlag for at være til stede ved skolen tirsdag.

- Der er intet i efterforskningen, der gør, at der er nogen grund til at være utryg. Derfor er vi heller ikke til stede i dag, siger politiinspektør Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har været på besøg hos en 16-årig elev og foretaget en grundig afhøring. Vi har ikke fundet grundlag for anholdelse eller fremstilling, siger politiinspektøren.