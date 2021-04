Optagelserne til Hvidstensgruppen 2 er i gang: Vær opmærksom på omkørsler og vejafspærringer

Skal du igennem Hvidsten og Spentrup ved Randers, så skal du være opmærksom på vejspærringer og omkørsler.



I dag klokken 9.00 begyndte optagelserne nemlig til 'Hvidstengruppen 2 - De efterladte'. Fortsættelsen på biografsuccesen om den berømte modstandsbevægelse fra Hvidsten ved Randers.

Og det kræver, at nogle veje i området bliver afspærret - både for at give plads til optagelserne ved Hvidsten Kro, men samtidig for at undgå, at der midt i filmen, som foregår i 1944-1945 kommer nutidige lyde eller biler ind i kameravinkler og mikrofoner.