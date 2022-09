Mobilselskab sender kvinde i koma til inkasso

Men Oister erkender, at sagen med den ubetalte mobilregning skulle være håndteret anderledes.

- Vores automatiske processer for ubetalte regninger er trådt i kraft, hvilket har udløst rykkere, inkassogebyr samt varsel om fogedret. Det er trist i dette konkrete tilfælde, og derfor har vi besluttet at trække kundeforholdet ud af inkasso, hvormed rykkere og varsling om fogedret også bortfalder, skriver mobilselskabet til TV2 ØSTJYLLAND.

'Frygteligt man skal bruge medierne'

Oister bekræfter, at man gennem de seneste måneder har været i kontakt med Bente Jørgensen for at finde en løsning, men det er altså først efter en henvendelse fra TV2 ØSTJYLLAND, at det er lykkes.

- Jeg er så frygteligt lettet nu. Jeg var lige ved at tude, da jeg fik det at vide. Men det er da frygteligt, man er nødt til at bruge medierne, før der sker noget, siger Bente Jørgensen.

Mobilselskabet ønsker nu at komme i kontakt med familien igen, så der kan findes en løsning på den oprindelige regning, som alle kan være tilfredse med.

Lene er nu indlagt i Hammel og skal genoptræne efter hendes hjerneblødning.