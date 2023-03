Kendt tv-vært vil tale Randers op: - Jeg har røven på kogepladen

Hvad kommer tv-værten Christian Degn egentlig til at savne ved København, efter at han og familien har rykket teltpælene op og er flyttet til Randers?

Det spørgsmål stillede han sig selv, lige inden han forlod hovedstaden.

- Det med at gå på natklub, det har jeg ligesom været, jeg går stadig meget til koncerter, men det slog mig, at det med de Københavnske saloner, det ved jeg ikke lige, om der er så meget af i Randers, og jeg synes, det er en fed måde at få en aften på, siger Christian Degn.

Men i stedet for at forberede sig selv på komme til at savne en aften på de Københavnske saloner, fik Christian Degn en ny tanke.

- Det kan du sgu da selv lave. Er det ikke det, du er okay god til; at tale med mennesker og spille dem gode?, spurgte han sig selv.