Ib takkede ja til kræftscreening - og reddede sit liv

Han blev derfor indkaldt til en kikkertundersøgelse, der ledte videre til flere undersøgelser. Til sidst fik han det nedslående svar, at han havde tarmkræft.

- Jeg gik fra at have næsten ingen bekymringer, til at have den værst tænkelige resultat af det, siger Ib Beyer Jacobsen.

Der gik heller ikke lang tid, før han også fik beskeden om, at kræften havde spredt sig til leveren, og at han nu var uhelbredeligt syg.

- Jeg fik at vide, at min eneste mulighed var livsforlængende behandling, og det var et hårdt slag i ansigtet, fortæller Ib Beyer Jacobsen.