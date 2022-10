Her kommer der flere lynladere

I Purhus nord for Randers kommer der i løbet af 2023 bedre mulighed for at lade elbilen langs E45. Her stiller ladeoperatøren Clever nemlig 12 ladepunkter op, oplyser firmaet.

- Vi ved, at rigtig mange danskere faktisk gerne vil vælge elbilen til i hverdagen, men at de er bekymrede for, om elbilernes rækkevidde dækker deres behov. Med endnu flere lynladestationer rundt om i landet kan vi forhåbentlig være med til at rykke ved den bekymring, siger Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller, i en pressemeddelelse.



De får effekt på op til 300 kWh, og det betyder, at der kan lades fra 0-80 procent på 20 minutter.



Grøn omstilling trods krise

På trods af energikrisen skal der ifølge Clever skubbes på for den grønne omstilling med ladere flere steder i landet.

- Selvom der er energikrise, og elpriserne svinger, så er det vigtigt, at vi fortsat skubber på den grønne omstilling, hvor vi kan, for den grønneste vej ud af energikrisen er også den billigste, siger direktøren.



Derfor har firmaet blandt andet indgået aftale med Salling Group om 1000 ladepunkter ved både Bilka, Netto og føtex i hele landet, som skal udrulles over de næste år.

De 12 standere i Purhus bliver indviet i løbet af 2023.