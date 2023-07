Gas af genanvendt plastik til 4000 husstande kan gå til spilde

- Meget af det plastikaffald, vi får ind her, vil ellers blive brændt af i forbrændingsanlæg og give varme, men problemet ved det er, at CO2’en fiser op gennem skorstenen, siger Anders Bjørn.

Det kan lyde som alletiders projekt, men der er et problem, for fjernvarmeværkerne må ikke købe gassen takket være rigide regler.

Inden da skal der dog lige løses et problem eller to med reglerne på området, for selv om genbrugen af plastik er anerkendt som bæredygtig og grøn, er den gas, der bliver tilovers ikke grøn, da den stammer fra plastik, der er et olieprodukt.

- Vi har en langsigtet strategi om, at vi faktisk skal ud af den her afbrænding og over på for eksempel overskudsvarme og elbaserede teknologier, så det er hamrende ærgerligt, at det er så meget op ad bakke det her, siger Jesper Møller Larsen, direktør for energi og forsyning i selskabet Verdo.

Med pålagt energiafgift bliver den samlede pris for gassen så høj, at hvis det lokale fjernvarmeværk skal købe varmen, bliver prisen højere, end hvad de må betale, fordi de skal lave varme til den billigst mulige pris.

Jesper Møller Larsen, direktør for energi og forsyning i selskabet Verdo, ærgrer sig over, hvis god gas fra genanvendelse går til spilde.

- Så det er hamrende ærgerligt, at vi må godt brænde gas af fra gammel plastik, men vi må ikke brænde det af uden afgifter på det her nye anlæg.

Samtidig får Verdo i dag rent faktisk penge for at brænde gas af fra gamle, nedgravede lossepladser.

Genanvendelsen af plastik anses for at være grøn, mens den gas, der er til overs fra genanvendelsen betegnes som sort energi, da den stammer fra plastik.

- Og det gode ved det her er jo, at overskudsvarmen vil skubbe andre energikilder ud, og det vil typisk være naturgas og biomasse, som der er klare politiske ønsker om at bruge mindre af i fremtiden, siger den politiske chef for fjernvarmeselskabernes talerør.

Overskudsvarme har ifølge Rune Moesgaard potentiale til at stå for 15 procent af al fjernvarme i Danmark.

Inden for et halvt år er Makeen Energy klar til at levere varme fra det nye anlæg, hvis altså der er en aftager.

- Lige nu har vi købt et anlæg, der kan fyre for gråspurvene, siger Anders Bjørn.

Politisk opbakning

Sådan skal det helst ikke være, hvis man spørger Hans Kristian Skibby, skatteordfører for Danmarksdemokraterne.

- Vi har jo sådan et energityranni i Danmark, der nogle gange clasher fuldstændig med sund fornuft, og jeg synes jo, det her er et oplagt sted, at vi kan starte på at luge lidt ud i ukrudtet, så at sige.

Han medgiver, at afgifterne som udgangspunkt er gode nok, når de skal fremme grøn frem for sort energi.

- Vi skal have nogle afgifter, for det er dem, der er med til at finansiere den grønne omstilling, men vi skal jo ikke glemme den sunde fornuft, og når man ligefrem hælder brugbar gas ud i naturen, skal vi have øje for det, og det må man kunne få inkorporeret i vores energipolitik, siger skatteordføreren.