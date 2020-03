Gamer-computere sættes ind i kampen mod COVID-19

Kronjyllands Esport og Tech Klub har stillet deres 13 kraftige computere til rådighed for corona-forskerne på Stanford University. Ved hjælp af programmet Folding@Home kan forskerne bruge computernes kræfter til at beregne mulige løsninger, som måske kan bruges til at finde en vaccine eller kur på COVID-19.

Det handler om at hjælpe, hvor man kan. Det budskab har de taget til sig hos Kronjyllands Esport & Tech Klub i Øster Bjerregrav.

Selvom det umiddelbart kan være svært at forstå, så hjælper deres 13 gamer-computere lige nu til i kampen mod COVID-19. Klubben har nemlig stillet maskinerne til rådighed for corona-forskere på Stanford University i Californien.

Ja, det koster lidt strøm – og hva’ så? Det klarer vi nok. Bjarke Nordentoft, formand, Kronjyllands Esport & Tech Klub

- Vi er en lille gruppe Esportsforeninger, der er gået sammen om at prøve at støtte forskningen i COVID-19-sygdommen. Så vi har sat vores computere til at arbejde på fulde blæs, siger formanden for Kronjyllands Esport & Tech Klub, Bjarke Nordentoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forskerne på Stanford University bruger de mange computere til at lave en online supercomputer, hvor de kan beregne mulige løsninger i forsøget på at finde en kur eller vaccine mod COVID-19.

Det fungerer ved, at man installerer programmet ”folding @ Home.” Programmet er ikke nyt og er før blevet brugt til forskning i blandt andet kræft.

De 13 computere kører i døgndrift i den gode sags tjeneste. Programmet kører lige så stille i baggrunden, og man kan vælge, om det skal køre på lav, medium eller fuld styrke.

- Selv gamle moster Eddas computer vil kunne bidrage med kraft her. Det er intet problem. Man installerer bare et program, og imens hun sidder og lægger syvkabale, tjekker Ekstra Bladet eller hvad hun nu laver, så donerer den computerkraft, siger Bjarke Nordentoft.

- Selvfølgelig synes jeg, at det er fedt at bidrage. At vi kan gøre noget. Ja, det koster lidt strøm – og hva’ så? Det klarer vi nok. Vi er jo alle berørt af det her.

Bygger bro mellem borgere og forskere

Ifølge en professor giver det god mening at få en masse borgere til at bidrage. Det er lidt som med LEGO-klodser – hvis man har tre klodser, kan man sammensætte dem på en hel del forskellige måder.

På den her måde kan man sammen løse nogle af de virkeligt store udfordringer i verden. Jacob Sherson, Professor MSO, Center for Hybrid Intelligence på Aarhus Universitet

- Hvis man forestiller sig, at en del af kroppen så er sammensat af 100 klodser, er der næsten uendeligt mange måder, man kan sætte det sammen på. Og det er forskernes problem. Der har vi brug for Hr. og Fru Danmarks hjælp til at prøve alle mulige forskellige løsninger af, som forskerne ikke kan lave på deres egen supercomputer, siger Jacob Sherson, Professor MSO, Center for Hybrid Intelligence på Aarhus Universitet til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammen med en flok øvrige forskere har han lavet en corona-app. Den har fået navnet CoronAPP og skal i de kommende uger lancere forskellige borgerinddragende aktiviteter. Alt sammen for at hjælpe med at mindske spredningen af COVID-19 og hjælpe forskerne til at finde en vaccine.

- For mig er det et superspændende eksempel på, hvordan man kan bygge bro mellem de almindelige borgere og forskerne. På den måde kan man sammen løse nogle af de virkeligt store udfordringer i verden, siger Jacob Sherson.