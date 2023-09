Frygtede for sin førlighed: Frederik fløj ind i jernhegn under fodboldkamp

I særdeleshed for en af spillerne.

Hjemmeholdets Frederik Andersen endte efter en duel med en forsvarsspiller fra modstanderen i det jernhegn, der omkranser kunstgræsbanen.

- Jeg fløj 30-40 cm over jorden direkte ind i jernhegnet med ryggen først. Jeg fik kortvarigt et blackout og kunne i et par minutter ikke mærke mine ben.

- Det var helt forfærdeligt, og jeg græd. Jeg frygtede jo, at jeg ikke kom til at gå igen, fortæller spilleren til TV2 Østjylland.

Skulle ligge helt stille

Hurtigt kom både trænere og spillere fra de to hold Frederik Andersen til undsætning og fik pakket ham ind, så han ikke frøs.

Der blev samtidig ringet efter en ambulance.

- Jeg fik følelsen tilbage i benene, og jeg blev beroliget af de reddere, der kom frem. Jeg ville komme til at gå igen, siger Frederik Andersen.