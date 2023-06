'For stor til at deltage i møde': Politiker raser over kollega

Der er - som så mange gange før - dårlig stemning i Randers Byråd.

Denne gang i særdeleshed i Miljø- og teknikudvalget, hvor formanden Nick Zimmermann (DF) beskyldes for at lyve om afbud til et møde.

Han skulle blandt andet have forudsagt, at kollegaen Bo Vestergaard (K) grundet sin vægt ikke kunne deltage, da der skulle være fysisk udfoldelse.

Mødet skulle holdes tirsdag ved Naturcentret i Randers.

Det fortæller JP Randers.