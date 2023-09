Fik millioner til fjernvarme - men alt ligger stadig stille

Der arbejdes på livet løs for at udrulle fjernvarmenetværket i mindre byer over hele landet. I Assentoft øst for Randers har man også de ambitioner, og det er endda lykkedes at få 18 millioner kroner til projektet fra en statslig pulje. Men indtil videre står alt stille. For efter to deadlines er overskredet, er det endnu ikke lykkedes at samle nok opbakning til, at projektet kan gå i gang. - Så den tidsplan, vi tidligere har lagt frem, kan vi ikke holde. Det er umuligt, lyder det ærligt fra Kristian Haugland, bestyrelsesformand for Assentoft Forsyning.

quote Det er, som om folk fuldstændig har glemt udsvingene i gasprisen på under et år Kristian Haugland, bestyrelsesformand, Assentoft Forsyning

Status er lige nu, at 719 husstande har sagt ja til at få lagt fjernvarme ind. Det koster hver husstand 50.000 kroner, som husejerne altså har sagt ja til at bruge. Men før de kan komme i gang med noget som helst, skal yderligere 140 husstande melde sig til. Ellers lever man ikke op til Randers Kommunes krav om 859 husstande, og så vil kommunen ikke stille garanti for belåninger til projektet. Men det har altså vist sig sværere end forventet at få nok med. Og indtil Assentoft Forsyning når målet, kan arbejdet ikke begynde. Det ærgrer Kristian Haugland. - Det er, som om folk fuldstændig har glemt udsvingene i gasprisen på under et år, siger han. Troede det ville være nemmere Kristian Haugland har været central i projektet for at få fjernvarme i Assentoft og var med i den gruppe, der tog det første initiativ i sommeren 2022. Siden gik det hurtigt med at få tilmeldinger, og i december 2022 havde man nået 1000 underskrifter, der godt nok var ikke-bindende. Nu skal de 140 underskrifter findes blandt de cirka 400 husstande, der endnu ikke har tilmeldt sig eller er skiftet til varmepumpe.

quote Vi forestillede os, at det ville gå meget mere automatisk Kristian Haugland, bestyrelsesformand, Assentoft Forsyning