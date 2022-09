Families investering i elbiler er en dyr omgang for tiden

66.600 elbiler holdt der ifølge Danmarks Statistik i landet ved årsskiftet 2021/22, og to af dem står i garagen hos Morten Langgaard og hans familie i Stevnstrup mellem Langå og Randers.

Når de altså vel at mærke ikke er ude at køre, for tilsammen kommer de to elbiler årligt til at runde 45.000 kilometer på vejene, vurderer ejeren.