Borgmester kickstarter klimaskove - nu tager maskiner over

Børnene Alba og Karl hjalp borgmester Torben Hansen med at plante de to første træer, der snart bliver til Randers Kommunes to nye klimaskove i Over Hornbæk og Langå.

- Det er en stor dag. Vi får klimaskove, som er rigtig godt for os alle sammen. Vi kan gå ture og nyde skovens ro. Det har en stor værdi, siger borgmester Torben Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Torsdag plantede han sammen med de fremmødte ved dagens arrangement de første 350 egetræer og 50 frugttræer i Klørupskov ved Over Hornbæk med håndkraft.

Den resterende del af de 21.000 træer bliver plantet med maskiner, og om blot få uger er kommunen to klimaskove rigere.