Børnehave under skærpet tilsyn efter overfald på treårig

Hendes dengang treårige dreng havde blå og lilla øjne og en kæmpe bule i panden efter at være blevet overfaldet af to andre børn i børnehaven.

Nana Sophia Axelsen fik et chok, da hun i foråret hentede sin søn i Fussingø Naturbørnehave uden for Randers.

Det fik Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen til at kræve en redegørelse om naturbørnehaven fra forvaltningen. Den blev mandag fremlagt i Børne- og familieudvalget i kommunen, og institutionens håndtering har ikke været tilstrækkelig.

Derfor besluttede udvalget at følge sagen.

- Det er bemærkelsesværdigt, at man følger en enkelt institution så tæt. Det sker ikke så tit, siger Kasper Fuhr Christensen, der er medlem af udvalget.

'Ikke godt nok'

Børnehaven er under skærpet tilsyn, som gør, at der med det samme skal leves op til de krav, der bliver stillet.

- Man forsøger at få institutionen et andet sted hen. Det handler om, at de skal give den pædagogiske kvalitet, som børn og forældre kan kræve. Det skal der rettes op på, for det er der ikke nu.

- Den pædagogiske kvalitet lige nu er ikke god nok. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med, at vi har en institution, hvor den pædagogiske kvalitet ikke er, hvor den bør være, siger Kasper Fuhr Christensen til TV2 Østjylland.