Allans tiny house klar til brug – men der er et problem

Socialdemokratiets boligordfører Thomas Monberg har gennem længere tid kigget nærmere på området omkring tiny houses og andre alternative boformer.

Han medgiver, at der er udfordringer, som skal løses, for det bliver nemmere at bo i disse.

- Jeg kan godt se det problematiske i for rigide regler. Eksempelvis omkring isoleringstykkelse som gør det svært at lave et godkendt tiny house, siger han til TV2 Østjylland.

Folketingsmedlemmet ser gerne, at der i højere grad understøttes projekter som Allan Jensens.

Han vil tage problematikkerne med bygningsreglementet med videre til Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

I forhold til Allan Jensens udfordringer med at bo fast et sted, som gør, at han må køre sit hjem ud på offentlig vej hver sjette uge, så er der faktisk en løsning ifølge Thomas Monberg:

- Vi kører med et forsøg, hvor man på fem procent af vores campingpladser må bo lovligt hele året.