Alarm på havnen: Ældre mand faldt i vandet

Personen i vandet er ifølge Østjyllands Politi en ældre mand, der har været ude at sejle og falder i vandet, da han skal lægge sin båd til kaj. Det hele skulle dog være foregået ganske roligt.

Mens brandvæsnets redningsmandskab er på vej, indløber der en melding om, at endnu en person er sprunget i vandet for at holde den ældre mand oppe, ligesom to politibetjente også bidrager til aktionen.

- Så vores indsats bliver meget minimal. Da vi ankommer med den store styrke, er personen allerede reddet op igen, siger Søren Møller.

Der er ingen meldinger om den ældre mands tilstand.