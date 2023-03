80-årige Birthe er vild med ny app

- Det var nemt at gå til. Jeg kunne bare lukke den op, og så stod der, hvad jeg havde brug for. Det var nemt og hurtigt. Jeg behøvede ikke at ringe nogen steder hen, hvis jeg var i tvivl om noget, siger Birthe Pedersen.

80-årige Birthe Pedersen fra Randers er én af dem. Og hun har været glad for det overblik, den digitale løsning har givet, selvom hun normalt ikke er så god til at bruge sin telefon.

På Regionshospitalet Randers har 275 patienter, der skulle have et nyt knæ, allerede haft et digital forløb med app'en siden sommer 2022.

- Det er et redskab til patienterne, som giver så meget mening for alle parter hele vejen rundt, siger Rikke Mossin.

Udviklingssygeplejerske Pernille Brøchner Jakobsen er også positiv over for tiltaget.



- Det vigtigste er, at vi får tilbagemeldinger fra patienter om, at de har været glade for app'en, og at det har været en tryghed for dem i deres forløb, fordi de har kunnet gå tilbage og gense ting, der har bekymret dem, og få nogle oplysninger, de var i tvivl om, gentaget, siger hun.

Digitale løsninger giver muligheder

Ifølge direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, åbner nye digitale løsninger for gode, fremtidige muligheder for både patienter og sundhedsvæsen.

- Vi ser mange perspektiver i, at der kommer den her slags apps. Det, at kontakten med hospitalerne foregår digitalt, det ved vi faktisk, at rigtig mange patienter efterspørger, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

- Når man skal ind på et hospital og skal til undersøgelser, behandlinger og måske operationer, er det vigtigt, at man ved, hvad der skal foregå, for det skaber tryghed. Men også selve forberedelsen, hvis man f.eks. skal faste eller have tømt tarmen. Der kan en video vise, hvordan man forbereder sig rigtigt, siger han.