Randers booker pokalfinalemøde med Sønderjyske

Randers FC sikrede torsdag en plads i årets pokalfinale, da 1-1 hjemme mod AGF viste sig nok til at sikre en samlet sejr på 3-1 i semifinalerne.



Kronjyderne gik nemlig ind til opgøret med en 2-0-føring fra det første opgør, og da AGF trods en 1-0-føring undervejs ikke formåede at komme tilbage, kan Randers nu se frem til at spille finale på AGF's hjemmebane i Aarhus 13. maj.

Her venter den forsvarende pokalvinder, Sønderjyske, som tidligere torsdag spillede sig i finalen for andet år i træk efter en samlet 3-2-sejr over FC Midtjylland.

En ekstra fjer i hatten for Randers var, at holdet med det uafgjorte resultat udbyggede den ubesejrede stime mod AGF til 16 kampe.

Gode takter fra AGF

AGF skulle ud og jage fra start, hvis holdet ville gøre sig forhåbningerne om en finale på hjemmebane, og gæsterne fik da også lagt et godt tryk.

Især over venstresiden var aarhusianerne pågående, og lidt over halvvejs i første halvleg headede angriber Patrick Mortensen et hjørnespark i kassen fra samme side.

AGF fortsatte herefter de gode takter, men stik mod spil og chancer var det Randers, der kunne juble kort før pausen.

Her udnyttede østrigske Marvin Egho en skidt returbold fra AGF's polske keeper, Kamil Grabara, og sendte Randers på 1-1 i kampen og 3-1 samlet.

Den udligning virkede til at have taget lidt af pusten ud af AGF, som efter pausen ikke var ligeså nærgående.

Faktisk var Randers' Mathias Greve tæt på at lukke kampen endeligt efter 69 minutter, men Grabara gjorde lidt af skaden fra første halvleg god igen med en flot fodparade.

Det sidste AGF-pres udeblev i resten af kampen, og dermed kan Randers FC se frem til klubbens bare tredje pokalfinale nogensinde.