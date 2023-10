Vandværk drukner - Vi har aldrig set så meget vand

- Vi har haft fem mand på opgaven, lige siden vi konstaterede, at der var et problem, siger Bo Fensbæk.

- Vi har tre vandboringer, og to af dem har ikke været berørt. Så for en time siden begyndte vi at pumpe vand fra de rene vandboringer. Så Rønde har vand, og det er rent vand, siger Bo Fensbæk.

- Det har helt klart været en kritisk situation. Vores vandværk stod under vand, siger formand for Rønde Vandværk Bo Fensbæk.





Minimal risiko for bakterier

Vandværket er bygget op på forskellige moduler, og derfor er nogle dele af vandværket ikke påvirket af vandet. De to vandboringer, der ikke har været påvirket af oversvømmelsen, har sikret rent vand til beboerne i Rønde hele dagen.

Men den tredje vandboring er lukket, fordi der kan være en lille risiko for kontaminering.

- Situationen er lige nu, at vi pumper rent vand fra to boringer, og vi får taget vandprøver på en tredje boring. Vi er næsten sikre på, at vandet fra den trejde boring ikke er kontamineret, men for en sikkerheds skyld tjekker vi den, siger Bo Fensbæk.