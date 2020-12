Vaccine endelig godkendt af EU

Oprindeligt skulle de europæiske eksperter EMA først mødes for at godkende vaccinen den 29. december. Men Tyskland og flere andre EU-lande har presset på for, at tempoet skulle skrues op.



EMA oplyser, at agenturet har arbejdet i døgndrift for at få sin vurdering af vaccinen klar så hurtig som muligt, men at man har skullet sikre sig, at vaccinen var sikker og effektiv.

Sikkerhed vigtig

Ifølge Emer Cooke, der er direktør for EMA er sikkerheden ved vaccinen første prioritet.

- Vores grundige evaluering betyder, at vi med overbevisning kan forsikre EU-borgere om sikkerheden og effektiviteten ved denne vaccine, og at den lever op til den nødvendige kvalitetsstandard, siger EMA-direktøren.

- Men vores arbejde stopper ikke her. Vi vil fortsat indsamle og analysere data om sikkerheden og effektiviteten ved denne vaccine for at beskytte mennesker, der tager vaccinen i EU, tilføjer Emer Cooke.

- Vurderingen er, at fordelene er større end ulemperne.