Tirsdag går det løs: Sådan bruger du coronapasset

Tirsdag går det løs.

Friheden er til at dufte, og følelsen af nyklippet spidser er inde for rækkevide.

Men før du kan få blæk i huden og nyde brisen på din fresh fade, skal du have dit coronapas klar.

Men hvordan fungerer det? Hvor kan jeg finde det? Og hvor kan jeg bruge det? Har man overhovedet et coronapas, hvis man ikke er vaccineret? Kan vi rejse nu?

Der er to former for coronapas. Ét hvis du er blevet vaccineret, og ét til, hvis du ikke er.

Der er ikke den store forskel, men når du er vaccineret, slipper du for at blive testet hele tiden, og derved undgår du at skulle opdatere dit coronapas, hver gang du har taget en test.

Hvis du ikke er vaccineret: