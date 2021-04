Tilbagekalder naturlægemiddel: Tre er døde

- Det er naturligvis uheldigt, at et naturlægemiddel, der netop har til hensigt at virke mod diarré og forstoppelse, gør folk syge med salmonella. Det er meget muligt, at personer, der i forvejen har maveproblemer, er mere sårbare overfor at få en alvorlig salmonellainfektion, siger epidemiolog på SSI Luise Müller.

Som konsekvens af fundet tilbagekalder producenten af HUSK Psyllium frøskaller nu flere produkter.

Sundhedsmyndigheden opfordrer nu "kraftigt folk til at tjekke, om de ligger inde med nogle af de ramte Husk-produkter".



Det drejer sig om naturlægemiddel "Husk Psyllium-frøskaller" som kapsler og kosttilskuddet "Husk Psyllium Mavebalance Basic", som også er kapsler.