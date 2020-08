Sommervarmen trækker mange ud i solen – men politiet melder om god afstand

Søndag har temperaturene i Østjylland nogle steder sneget sig op omkring de 32 grader, og det har naturligvis fået østjyderne til at søge ud til strandene og andre grønne områder.

Men selvom der er mange mennesker i vandkanten og byernes grønne parker, er folk gode til at holde afstand og efterkomme politiets anvisninger.

Sådan lyder det fra både Østjyllands, Sydøstjyllands og Midt – og Vestjyllands Politi.

- Indtil videre er det gået godt. Der er en del mennesker, men folk er gode til at holde afstand, lyder det fra Martin G. Christensen, politikommissær hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi har indført tre hotspots i Aarhus. Derudover er Saksild Strand i Odder også et hotspot, som Østjyllands Politi holder øje med.

Søg andre steder hen, hvis der er mange mennesker

I Østjyllands Politis politikreds, der dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner, er der indført fire hotspots som følge af det høje smittetal i Aarhus Kommune.

Det gælder den spanske trappe ved åen i Aarhus og strandene Bellevue, den Permanente – og senest tilkomne hotspot Saksild Strand i Odder.

Derudover oplever politiet også, at der er mange mennesker på strandene i Norddjurs, Syddjurs og ved Fussingø i Randers.

- Selvom folk i dag har været gode til at holde afstand, opfordrer vi stadigvæk folk til at søge et andet sted, hvis man kommer et sted hen, hvor der er mange mennesker. Det er nødvendigt at tænke sig om og tage sig sine forholdsregler, siger Martin G. Christensen, politikommissær ved Østjyllands Politi.

Fra søndag kl. 8 blev Saksild Strand i Odder gjort til hotspot.

Travlt ved strandene

I Horsens og Skanderborg er særligt strandpromenaden og søbadene velbesøgte. Men også her er folk gode til at holde afstand:

- Det er gået rigtig fint i dag. Der har været anmeldelser om musik til ulempe, fordi der er en del, der holder Smukfest, selvom der ikke er Smukfest, siger Jesper Brian Jensen, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg hører fra vores covid-patruljer, at det er gået stille og roligt. Jens Claumarch, vagtchef hos Midt – og Vestjyllands Politi

Samme melding lyder fra Midt - og Vestjyllands Politi, der tager sig af Silkeborg-området.

- Jeg hører fra vores covid-patruljer, at det er gået stille og roligt. Der har været mange mennesker ude, men de har været gode til at holde afstand, siger Jens Claumarch, vagtchef hos Midt – og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.