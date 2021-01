SoMe-shopping hjælper trængte virksomheder: Vin-banko og fremvisning af tøj hitter

Og shopping via de sociale medier er et succesfuldt fænomen, der er kommet for at blive, vurderer direktøren i brancheorganisationen Dansk Detail:

- Det er nogen, der får solgt for mange tusinde kroner i løbet af ganske kort tid, og næsten inden for alle brancher byder den her mulighed sig til.

- Jeg er helt sikker på, at SoMe-shopping og køb via Facebook og Instagram er et bud på fremtiden og en del af fremtiden. Det er noget af det, man tager med sig, for man kan også bruge det til at drive sin forretning på den anden side, når coronaen er overstået.