Sø-alligatorer og skovskidere: Her er de bedste østjyske aprilsnarre

Et toilet i skoven, øl i forkerte farver og cykelopvarmede pingviner.

Alt sammen nogle af dette års aprilsnarre i det østjyske. TV2 ØSTJYLLAND har samlet nogle af de sjoveste fuphistorier, som du kan se nedenfor.

Og hvis du selv har gode eksempler fra din by eller lokalområde, kan du sende dem som tip her.

Vi begynder rundturen i Riis Skov, nord for det centrale Aarhus.

Her har skoven været plaget af, at besøgende kan finde på at besørge i skovbunden - skide, hvis vi nu skal være helt ligefremme.

Så nu har Aarhus Kommune svaret:

'Derfor sætter vi nu 14 toiletter op langs de mest populære ruter i Riis Skov. Du skal selv tage papir med, men så lover vi til gengæld, at udsigten er god,' skriver kommunen på Facebook-siden Natur & Miljø i Aarhus, hvor man også kan se et toilet blive leveret: