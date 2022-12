Sne eller ej? Et sted kommer til at holde for

Meldinger om kraftig snefald natten til onsdag samt onsdag morgen i det østjyske har vist sig ikke helt at holde stik.

- Det er ikke kommet endnu i hvert fald. Ikke rigtigt, konstaterer vagthavende ved DMI, Frank Nielsen, onsdag morgen.

Omkring klokken 6 er det særligt i Vendsyssel, at der er hvidt, fortæller han. Også i Himmerland begynder det at være hvidt, og selvom der også er lidt hvidt i Østjylland lige nu, men vil man for alvor gerne opleve sneen falde, så er det bedste bud fra DMI lige nu at tage til Djursland eller den nordlige del af Randers Kommune.

- Jeg tænker, at det bedste bud på, hvornår det rammer den nordlige del af Randers-kanten og Djursland, nok er omkring 9-10-tiden, siger Frank Nielsen.

Sneglatte veje

Der er også mulighed for sne i resten af det østjyske.

- Der kan også komme noget til Horsens, men det er nok det område, hvor der kommer mindst. Mængdemæssigt er det nok Djursland, som må holde mest for, konstaterer vagtchefen.

Hos Vejdirektoratet lyder meldingen, at der er morgenglatte veje de fleste steder.

- Jeg kan se, at der er sne på kameraerne lidt nord for Randers, men når jeg kigger på vejene, så ser de rigtig fine ud. Sneen falder, men den lægger sig ikke, siger Nicholas Petersson, vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter.

Ifølge ham har det været en rolig nat uden uheld på statsvejene i det østjyske, og den tendens fortsætter onsdag morgen.

- Men vi har meldinger fra alle kommuner om, at der kan være glatte veje, siger han.

Opklaring fra vest

Det er et lavtryk omkring Limfjorden, som sender kulde og snevejr ud i landet. Temperaturen er omkring frysepunktet, men ifølge Frank Nielsen i DMI ser det ud til at ebbe ud i løbet af eftermiddagen, hvor der vil komme opklaring fra vest.

- Klokken 16 er det nok klaret op i det meste af området, og omkring Silkeborg vil man måske endda kunne nå at se solen, fortæller han.