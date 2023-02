Skal vikariere for sygemeldt Ellemann

Det bliver Heidi Bank (V), der skal tage over for forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Men nu er hun altså tilbage som midlertidig afløser for Jakob Ellemann-Jensen.



- Det er en opgave, der skal løses for partiet, og det påtager jeg mig i den periode, det måtte være nødvendigt. Og så håber jeg, at Jakob kommer tilbage, lige så snart han føler sig rask og kampklar igen.

Intet job siden folketingsvalget

Venstre-formanden blev mandag sygemeldt på ubestemt tid efter et ildebefindende ugen forinden. Hans opgaver som minister og partileder er der fundet afløsere til, og nu er der altså også en løsning på hans sæde i Folketinget.

- Det er vigtigt, at han får den tid, han skal have. Han har virkelig knoklet, og man skal ikke være i tvivl om, at politik er sindssygt krævende, siger Heidi Bank.