Signe begik selvmord: - Hun blev en kastebold i systemet

- Da jeg begyndte at have overskud til igen at læse aviser, kunne jeg se, at der var en sammenhæng mellem det, Signe havde oplevet, og det, de to andre veteraner havde oplevet. Hun blev en kastebold i et system, der ikke rummede hende, og det samme gjorde andre, siger Gunhild Aaen Madsen.

Fik aldrig den rette hjælp

Det er netop frustrationen over ikke at have fået den nødvendige hjælp, der fylder for Gunhild Aaen Madsen og som udover indsigten i sin datters helbred, drev hende til at skrive bogen.

- Det er vigtigt, at man erkender de ting, der er gået galt, så man kan lære af dem. Signe ville gerne selv have skrevet en bog om sine oplevelser, men nåede det aldrig. Jeg kan ikke skrive den for hende, men jeg kan skrive min egen version, siger hun.