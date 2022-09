Så mange penge får din kommune til flere pædagoger

Her kom det frem, at landets pædagoguddannelser har fået 626 færre ansøgere i forhold til året før, hvilket svarer til et fald på 13 procent.



Og fremtiden ser dyster ud, når det gælder om at sikre minimumsnomeringer.

En analyse af DAMVAD Analytics lavet for Danske Professionshøjskoler i 2021 viser, at der forventes at mangle 13.700 pædagoger i 2030. Ifølge fremskrivningen vil det stå værst til i Østjylland med en mangel på 3400 pædagoger.