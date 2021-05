Randers FC banker Sønderjyske og vinder pokalfinalen 4-0

Det var faktisk Lawrence Thomas, der bugserede bolden i eget net, og han så skidt ud i situationen. Thomas havde fået chancen i stedet for Nicolai Flø, der ellers havde stået samtlige pokalkampe frem til finalen.

Kort efter var den gal igen i Sønderjyskes forsvar, da Randers-kantspilleren Mathias Greve tæmmede bolden i feltet og fik tid og plads nok til at hamre 2-0-målet ind.

Så var det klyngetid for Sønderjyske-spillerne, som samledes inde på midten af banen og fik talt om den skrækkelige start.

Sønderjyske virkede til at ryste chokstarten af sig og begyndte at etablere noget fornuftigt spil frem ad banen. Rilwan Hassan hamrede to gange på kassen midtvejs i første halvleg, men begge gange reddede Randers-keeper Patrik Carlgren forsøgene.

Fly fløj over stadion

Et fly fløj kort efter hen over stadion med et banner med teksten "Kronjyllands stolthed" slæbende efter sig på den lyseblå himmel.

Sønderjyskes angriber Anders K. Jacobsen testede også Carlgren, som modsat sin makker i det modsatte bur kom langt bedre fra start.

Lawrence Thomas havde dog en god redning på et forsøg fra Randers-spilleren Vito Hammershøy-Mistrati at slutte første halvleg af på.