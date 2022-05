Østjyske politikere anbefaler bragende ja til afskaffelse

I landsdelens største by, Aarhus, har 80 procent i TV2 ØSTJYLLANDS rundspørge svaret ja.

"Desværre sidder Danmark lige nu udenfor indflydelse, når det gælder EUs fælles forsvarspolitik. Det betyder, at Danmark ikke kan være med til at udforme og udpege hvilke indsatser vi finder vigtige, eller sætte præg på at gøre en forskel med de ting, vores danske forsvar er stærke i," lyder det en fælles meddelelse fra SF, Radikale, Konservative, Venstre og Socialdemokratiet i Aarhus Byråd.

På landsplan viser en rundspørge fra Megafon for TV 2, at 65,4 procent vil stemme ja, mens 34,6 procent vil stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten anbefaler et kryds i nej-boksen.