Nye testcentre og flere podere på vej

Konkret er det planen at ansætte 250-300 nye podere i den kommende uge og åbne 5-7 nye teststeder i landsdelen.



Og det bliver ikke ved det.

Frem mod 21. januar er der planer om endnu flere udvidelser på testcentrene, fordi det forventes, at smitten fortsat vil stige i de kommende uger.



Lørdag var mere end 20.000 personer i Danmark testet positiv for coronavirus i det forgående døgn. Det er tredje gang inden for kort tid, at så mange er konstateret smittet.